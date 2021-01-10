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У Молдові вакциновані від COVID-19 отримають два вихідних дні

Ми ініціюємо низку заходів, які підтримають зусилля щодо вакцинації. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих людей
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що громадяни країни, які вакцинуватимуться від коронавірусу (COVID-19), отримають два вихідних дні.
У Молдові вакциновані від COVID-19 отримають два вихідних дні Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє point.md.
 
"Ми ініціюємо низку заходів, які підтримають зусилля щодо вакцинації. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих людей", - сказала Гаврилиця.
 
За її словами, це рішення покликане спонукати роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах, а також усунути перешкоди для працевлаштованих громадян.
 
Згідно з даними covidvax.live, у Молдові вже повністю вакциновано 782 866 осіб або 19,45% населення країни.
 
Нагадаємо, у світі станом на ранок 01 жовтня зафіксували 234 563 517 випадків зараження коронавірусом.
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01 10 2021 11:51
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