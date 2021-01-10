НОВИНИПрем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що громадяни країни, які вакцинуватимуться від коронавірусу (COVID-19), отримають два вихідних дні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Молдові вакциновані від COVID-19 отримають два вихідних дні
Ми ініціюємо низку заходів, які підтримають зусилля щодо вакцинації. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих людей
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє point.md.
"Ми ініціюємо низку заходів, які підтримають зусилля щодо вакцинації. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих людей", - сказала Гаврилиця.
За її словами, це рішення покликане спонукати роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах, а також усунути перешкоди для працевлаштованих громадян.
Згідно з даними covidvax.live, у Молдові вже повністю вакциновано 782 866 осіб або 19,45% населення країни.
Нагадаємо, у світі станом на ранок 01 жовтня зафіксували 234 563 517 випадків зараження коронавірусом.
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01 10 2021 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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