У Молдові вакциновані від COVID-19 отримають два вихідних дні

Ми ініціюємо низку заходів, які підтримають зусилля щодо вакцинації. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих людей

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що громадяни країни, які вакцинуватимуться від коронавірусу (COVID-19), отримають два вихідних дні.

"Ми ініціюємо низку заходів, які підтримають зусилля щодо вакцинації. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих людей", - сказала Гаврилиця.

За її словами, це рішення покликане спонукати роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах, а також усунути перешкоди для працевлаштованих громадян.

Згідно з даними covidvax.live, у Молдові вже повністю вакциновано 782 866 осіб або 19,45% населення країни.