НОВИНИУ світі станом на ранок 01 жовтня зафіксували 234 563 517 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували 234,5 мільйона випадків COVID-19
Зокрема виявлено 4 797 328 смертей, одужали 211 372 825 осіб
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 4 797 328 смертей, одужали 211 372 825 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 34 911 нових випадків, загинули 824 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (44 314 424), Індія (33 766 707) та Бразилія (21 427 073).
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01 10 2021 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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