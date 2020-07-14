У Монголії від бубонної чуми помер підліток
Про це у вівторок заявив речник Міністерства охорони здоров’я країни Дорж Нарангерел, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на Independent.
"Результат тесту на полімеразну ланцюгову реакцію у понеділок вночі показав, що причиною смерті 15-річного хлопця стала бубонна чума", - сказав речник.
За його словами, підлітку стало зле у неділю, помер він по дорозі до місцевої лікарні.
Зазначається, що підліток з’їв з двома друзями страву з м’ясом бабака за три дні до смерті. Нині на самоізоляції знаходяться його двоє товаришів та ще 15 осіб, з ким контактував загиблий.
Минулого тижня стало відомо, що у Внутрішній Монголії, автономний регіон на півночі Китаю, запідозрили випадок захворювання на бубонну чуму.
Бубонна чума - одна з клінічних форм чуми - зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби. Симптоми: гарячка, тяжка інтоксикація. Характеризується ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів. Висока летальність.
Хворі на чуму підлягають обов'язковій негайній госпіталізації у спеціалізовані стаціонари, які працюють у суворому протиепідемічному режимі. При підозрі на чуму негайно розпочинають етіотропну терапію без очікування результатів лабораторного підтвердження.
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