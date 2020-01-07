Влада Китаю не вважає досить переконливим дослідження науковців про загрозу нового типу свинячого грипу

Водночас вірус H1N1, від якого походить G4, викликав пандемію у 2009 році

Хоча вірус може передаватися від тварини до людини, а свідчень передачі від людини до людини поки що немає, науковці побоюються, що вірус у результаті може адаптуватися до людини й почати передаватися між людьми.

Доповідь китайських науковців, що новий штам свинячого грипу - G4 - потенційно може спровокувати пандемію, ґрунтується на недостатній кількості даних, заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Експерти дійшли висновку, що обсяг матеріалу в цій доповіді невеликий і не є репрезентативним", - наводять його слова західні ЗМІ.

Водночас він запевнив, що відповідні органи влади та експерти КНР і далі стежитимуть за цим захворюванням, публікуватимуть застереження та своєчасно боротимуться з ним.

Раніше в американському журналі PNAS була опублікована робота науковців із китайських університетів та Центру з профілактики та контролю захворювань Китаю про штам свинячого грипу G4. Дослідники встановили, що G4 має "всі суттєво важливі ознаки (що свідчать - ІФ) про його високу здатність інфікувати людей".

Також під час здачі аналізів на наявність відповідних антитіл у працівників свиноферм вдалося встановити, що більше ніж 10% були інфіковані G4. Передбачається, що загалом 4,4% людей можуть бути схильні до зараження вірусом.

Хоча вірус може передаватися від тварини до людини, а свідчень передачі від людини до людини поки що немає, науковці побоюються, що вірус у результаті може адаптуватися до людини й почати передаватися між людьми.

Водночас вірус H1N1, від якого походить G4, викликав пандемію у 2009 році.

У вівторок у Всесвітній організації охорони здоров'я пообіцяли ретельно ознайомитися з цим дослідженням.

Нагадаємо, що у Китаї виявили новий штам свинячого грипу