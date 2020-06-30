У Китаї виявили новий штам свинячого грипу
Наразі від нього немає ліків чи вакцини, а його контагіозність може спричинити ще одну пандемію, повідомляє "Громадське".
Своє дослідження вчені оприлюднили у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.
Новий штам вірусу виявили внаслідок аналізу 30 тисяч мазків із носа свиней із десяти китайських провінцівї. Вони всі хворіли на свинячий грип, а тому їх відправляли на забій або у ветеринарну лікарню.
За допомогою аналізу вчені хотіли виокремити різні штами вірусів свинячого грипу, яких вони нарахували загалом 179. Їх вони окремо дослідили на тваринах, зокрема тхорах, які мають схожі з людьми симптоми грипу.
Один зі штамів вірусу свинячого грипу виявився вкрай контагіозним, розмножувався в людських клітинах і викликав тяжчі симптоми, ніж решта вірусів. Дослідження також показали, що від нього не захищав звичайний імунітет людини, набутий внаслідок захворювання на сезонний грип.
За оцінками дослідників, G4 може бути присутній у 4,4% населення планети. І якщо в його передаванні від тварини до людини вони не сумніваються, то наразі невідомо, чи може він передаватися серед людей.
"Непокоїть те, що людська інфекція, викликана вірусом G4, і надалі пристосовуватиметься до людей і збільшує ризик пандемії серед людства",- йдеться в дослідженні.
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