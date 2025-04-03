Китай закликав США негайно скасувати нові мита та обіцяє відплату

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок США ігнорує баланс інтересів, досягнутий протягом багатьох років під час багатосторонніх торговельних переговорів

Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок США ігнорує баланс інтересів, досягнутий протягом багатьох років під час багатосторонніх торговельних переговорів, і той факт, що вони протягом тривалого часу отримували велику вигоду від міжнародної торгівлі.

"Китай рішуче виступає проти цього та вживатиме контрзаходів для захисту власних прав та інтересів", – заявили в міністерстві.

Видання зазначає, що найбільші економіки світу, схоже, все глибше втягуються в торговельну війну, яка може підірвати глобальні ланцюжки поставок.

У середу Трамп оголосив, що для Китаю будуть введені мита в розмірі 34% на додаток до 20%, які він ввів раніше в цьому році, в результаті чого загальна сума нових зборів досягне 54% і наблизиться до цифри в 60%, якою він погрожував під час передвиборчої кампанії.