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Китай закликав США негайно скасувати нові мита та обіцяє відплату

03 квітня 2025, 14:47
Китай закликав США негайно скасувати нові мита та обіцяє відплату
Фото: з вільного доступу
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок США ігнорує баланс інтересів, досягнутий протягом багатьох років під час багатосторонніх торговельних переговорів

  Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Про це пише Reuters. 

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей крок США ігнорує баланс інтересів, досягнутий протягом багатьох років під час багатосторонніх торговельних переговорів, і той факт, що вони протягом тривалого часу отримували велику вигоду від міжнародної торгівлі.
 
"Китай рішуче виступає проти цього та вживатиме контрзаходів для захисту власних прав та інтересів", – заявили в міністерстві.
 
Видання зазначає, що найбільші економіки світу, схоже, все глибше втягуються в торговельну війну, яка може підірвати глобальні ланцюжки поставок.
 
У середу Трамп оголосив, що для Китаю будуть введені мита в розмірі 34% на додаток до 20%, які він ввів раніше в цьому році, в результаті чого загальна сума нових зборів досягне 54% і наблизиться до цифри в 60%, якою він погрожував під час передвиборчої кампанії.
 
Китайські експортери, як і експортери з будь-якої іншої економіки, зіткнуться з 10% базовим тарифом, як частиною нового 34% податку, на майже всі товари, що постачаються до найбільшої споживчої економіки світу. 
 
Трамп також підписав указ, який закриває торгову лазівку, відому як «de minimis», яка дозволяла безмитно ввозити в США пакунки з низькою вартістю з Китаю та Гонконгу.
 
Трамп наказав торговому представнику США до 1 квітня визначити, чи виконує Китай свої зобов’язання в рамках американсько-китайської торговельної угоди "Фаза 1" 2020 року.
 
Угода вимагала від Китаю збільшення обсягів закупівель експорту США на 200 мільярдів доларів протягом дворічного періоду, але Пекін не зміг досягти своїх цілей, коли почалася пандемія COVID-19.
 
Китай купив американських товарів на 153 мільярди доларів у 2017 році, до початку торговельної війни, свідчать дані китайської митниці, і минулого року ця цифра зросла до 164 мільярдів доларів.
 
Мита Трампа могли б спонукати Китай активізувати свою торгівлю з альтернативними ринками, але жодна інша країна зараз навіть не наближається до Споживчої потужності США, де китайські виробники продають товарів на суму понад 400 мільярдів доларів на рік.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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