У Монголії запровадили карантин через дві смерті від бубонної чуми

"Наразі в провінції Баян-Улгій встановлено карантин і проводиться низка заходів з ліквідації та запобігання поширенню інфекцій"

На заході Монголії зафіксували дві смерті від бубонної чуми. Для запобігання поширенню в регіоні оголосили карантин.

За попередніми даними досліджень, 38-річний чоловік і 37-річна вагітна жінка померли від чуми після того, як з’їли м’ясо бабака, ігноруючи заборону на полювання, яка діє в країні. Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що чоловік помер 27 квітня, а дружина через три дні. У подружжя залишилися четверо дітей від двох до 13 років.

"Наразі в провінції Баян-Улгій встановлено карантин і проводиться низка заходів з ліквідації та запобігання поширенню інфекцій", - йдеться в повідомленні місцевої влади.

Співробітники Національного центру інфекційних захворювань і прикордонної служби перевіряють пасажирів рейсів, які прибувають в Монголію. Також запровадили тимчасове обмеження на в’їзд та виїзд з країни. Так кордон з РФ буде закритий до 5 травня. Зараз 17 туристів з Росії не можуть покинути провінцію Баян-Улгій, де власне зафіксували смерті, пишуть "РИА Новости".

Всіх пасажирів з Углії відправили до лікарні. 158 осіб, які могли контактувати із загиблими, перебувають під наглядом.

Бубонну чуму викликає бактерія Yersinia pestis, яку переносять блохи, що паразитують на бабаках, щурах або інших дрібних ссавцях. Бубонна чума вважається причиною приблизно 5 мільйонів смертей в Азії, Європі та Африці в 14 столітті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, хвороба може вбити дорослу людину менш ніж за 24 години.