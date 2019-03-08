CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Москві у неділю, 3 серпня, на неузгодженій акції за допуск незалежних кандидатів затримали вже 89 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві на акції за вільні вибори в міськдуми почалися затримання
Серед затриманих - незареєстрований кандидат Любов Соболь
Фото: tvrain.ru
Перед початком акції була затримана юрист Фонду боротьби з корупцією, незареєстрований кандидат в Мосміськдуму Любов Соболь., інформує LB.ua.
Поліцейські і співробітники Росгвардії ще за кілька годин до початку акції стояли по всьому Бульварному кільцю. Крім того, у людей на виході з метро в центрі міста перевіряли документи і попереджали про незаконність мітингу. Раніше ОМОН відтіснив людей з Трубної площі.
Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.
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