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У Москві на акції за вільні вибори в міськдуми почалися затримання

Серед затриманих - незареєстрований кандидат Любов Соболь
У Москві у неділю, 3 серпня, на неузгодженій акції за допуск незалежних кандидатів затримали вже 89 осіб.
У Москві на акції за вільні вибори в міськдуми почалися затримання Фото: tvrain.ru

Перед початком акції була затримана юрист Фонду боротьби з корупцією, незареєстрований кандидат в Мосміськдуму Любов Соболь., інформує LB.ua.

Поліцейські і співробітники Росгвардії ще за кілька годин до початку акції стояли по всьому Бульварному кільцю. Крім того, у людей на виході з метро в центрі міста перевіряли документи і попереджали про незаконність мітингу. Раніше ОМОН відтіснив людей з Трубної площі.

Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.

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