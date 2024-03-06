У москві оцінили ордер МКС на арешт генералів ЗС рф

Два командувачі ЗС рф віддавали накази, унаслідок яких по Україні п'ять місяців били всіма видами ракет.

кремль звинуватив Міжнародний кримінальний суд (МКС) у таємних процесах, які за кордоном ведуться проти росії. Ці таємні процеси — одна з підстав ігнорування ордера на арешт командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС рф і командувача Чорноморським флотом.

Про це розповів речник президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ "РИА Новости".

Пєсков нагадав, що росія не підписувала так званий Римський статут, згідно з яким мала б арештувати командувача дальньої авіації ПКС, генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом, адмірала Віктора Соколова. Саме тому ордер рф не визнає. Як, утім, не визнає ордеру, виданого у 2023 році на інших російських чиновників.

"Ми не учасники статуту, ми не визнаємо це. Це не перше рішення. Ми також знаємо, що йдуть закриті процеси, які робляться в секреті. Відповідним чином і ставимося до таких рішень", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо про ордер МКС на арешт Кобилаша та Соколова. Підстава для арешту — організація та проведення масованих ракетних ударів по цивільних інфраструктурних об'єктах України, які тривали з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Слідство отримало достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме ці росіяни віддавали накази про пуски ракет "Калібр", "Іскандер", Х-101 / Х-555, Х-29 тощо.