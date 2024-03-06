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У москві оцінили ордер МКС на арешт генералів ЗС рф

06 березня 2024, 14:55
У москві оцінили ордер МКС на арешт генералів ЗС рф
Фото: Reuters
Два командувачі ЗС рф віддавали накази, унаслідок яких по Україні п'ять місяців били всіма видами ракет.

кремль звинуватив Міжнародний кримінальний суд (МКС) у таємних процесах, які за кордоном ведуться проти росії. Ці таємні процеси — одна з підстав ігнорування ордера на арешт командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС рф і командувача Чорноморським флотом.

Про це розповів речник президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ "РИА Новости".

Пєсков нагадав, що росія не підписувала так званий Римський статут, згідно з яким мала б арештувати командувача дальньої авіації ПКС, генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом, адмірала Віктора Соколова. Саме тому ордер рф не визнає. Як, утім, не визнає ордеру, виданого у 2023 році на інших російських чиновників.

"Ми не учасники статуту, ми не визнаємо це. Це не перше рішення. Ми також знаємо, що йдуть закриті процеси, які робляться в секреті. Відповідним чином і ставимося до таких рішень", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо про ордер МКС на арешт Кобилаша та Соколова. Підстава для арешту — організація та проведення масованих ракетних ударів по цивільних інфраструктурних об'єктах України, які тривали з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Слідство отримало достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме ці росіяни віддавали накази про пуски ракет "Калібр", "Іскандер", Х-101 / Х-555, Х-29 тощо.

арештвійна в Україніросія окупантигенерали рф

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