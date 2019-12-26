У Москві затримали російського опозиціонера Навального

В офісі його Фонду боротьби з корупцією проводять обшуки

У московський офіс Фонду боротьби з корупцією, заснований російським опозиціонером Олексієм Навальним, прийшли з обшуками правоохоронці РФ. Самого Навального затримали.

Повідомляють, що правоохоронці виламали двері і заклеїли камери відеоспостереження, передає LB.ua.

Прессекретар Кіра Ярмиш повідомила, що Навального затримали силоміць і вивели, опозиціонер не чинив опору.

За словами керівника штабу Навального Леоніда Волкова, в офісі у момент появи поліції перебувало близько сорока осіб. За 20 хвилин до обшуків була заблокована картка для пожертвувань. Він також висловив думку, що обшук спеціально провели у такий час, тому що через велику кількість людей "можна віджати якомога більше техніки".

У співробітників ФБК під час обшуків забрали ноутбуки, їх випустили з офісу, де залишилися тільки юристи і поліцейські.

Також Ярмиш зазначила, що четвер, зрозуміло, для затримання було обрано спеціально, тому що сьогодні повинен бути ефір у Навального.

Нагадаємо, що Навальний просить провести перевірку, в тому числі призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення речовини, якою його отруєно, і запросити відео з камер спостереження в спецприймальнику.