У Москві затримали російського опозиціонера Навального
Повідомляють, що правоохоронці виламали двері і заклеїли камери відеоспостереження, передає LB.ua.
Прессекретар Кіра Ярмиш повідомила, що Навального затримали силоміць і вивели, опозиціонер не чинив опору.
За словами керівника штабу Навального Леоніда Волкова, в офісі у момент появи поліції перебувало близько сорока осіб. За 20 хвилин до обшуків була заблокована картка для пожертвувань. Він також висловив думку, що обшук спеціально провели у такий час, тому що через велику кількість людей "можна віджати якомога більше техніки".
У співробітників ФБК під час обшуків забрали ноутбуки, їх випустили з офісу, де залишилися тільки юристи і поліцейські.
Також Ярмиш зазначила, що четвер, зрозуміло, для затримання було обрано спеціально, тому що сьогодні повинен бути ефір у Навального.
Нагадаємо, що Навальний просить провести перевірку, в тому числі призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення речовини, якою його отруєно, і запросити відео з камер спостереження в спецприймальнику.
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