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Навальний через отруєння подав заяву до Слідчого комітету Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний звернувся до Слідчого комітету Росії через своє отруєння
Про це повідомив адвокат Вадим Кобзєв.
Навальний через отруєння подав заяву до Слідчого комітету Росії Олексій Навальний. Фото: nnm.ru

Політик вважає, що його отруїли у московському спецприймальнику, йдеться в "Радіо Свобода".

Навальний просить провести перевірку, в тому числі призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення речовини, якою його отруєно, і запросити відео з камер спостереження в спецприймальнику.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває під арештом на 30 діб і якого госпіталізували через "гостру алергічнуреакцію", детально описав із камери хід подій його "захворювання".

Симптоми Навальний відчув на четвертий день арешту. Спершу у нього почервоніла шия, потім "горіли лоб і шкіра навколо очей". Вночі він прокинувся через те, що "обличчя, вуха і шия горять і колються, ніби скловатою натерли голову", повідомляє УП.

Вранці викликали швидку. Від великої дози ліків почав спадати набряк – і до обіду він був схожий на того, хто "безпробудно пив протягом двох місяців".

При цьому Навальний не вірить, що його могли отруїти співробітники поліції, однак припускає, що це міг зробити хтось у його камері.

Нагадаємо, що за словами прес-секретарки Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіри Ярмиши. О 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.

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