Навальний через отруєння подав заяву до Слідчого комітету Росії
Політик вважає, що його отруїли у московському спецприймальнику, йдеться в "Радіо Свобода".
Навальний просить провести перевірку, в тому числі призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення речовини, якою його отруєно, і запросити відео з камер спостереження в спецприймальнику.
Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває під арештом на 30 діб і якого госпіталізували через "гостру алергічнуреакцію", детально описав із камери хід подій його "захворювання".
Симптоми Навальний відчув на четвертий день арешту. Спершу у нього почервоніла шия, потім "горіли лоб і шкіра навколо очей". Вночі він прокинувся через те, що "обличчя, вуха і шия горять і колються, ніби скловатою натерли голову", повідомляє УП.
Вранці викликали швидку. Від великої дози ліків почав спадати набряк – і до обіду він був схожий на того, хто "безпробудно пив протягом двох місяців".
При цьому Навальний не вірить, що його могли отруїти співробітники поліції, однак припускає, що це міг зробити хтось у його камері.
Нагадаємо, що за словами прес-секретарки Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіри Ярмиши. О 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.
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