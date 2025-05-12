У москви час до вечора – Макрон також поставив свій дедлайн

Вслід за Німеччиною Франція також почала тиск на кремль.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що проведе чергові переговори з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, адже пропозиція США та ЄС для росії щодо 30-денного припинення вогню діє до сьогоднішнього вечора.

Його цитує французька газета Le Figaro.

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло", - сказав Макрон.

Він додав, що зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій.

Він також зазначив, що сьогодні проведе чергові перемовини Зеленським та європейськими лідерами.

Він також підкреслив, що важливо зберігати розсудливість.

"Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій", - додав Макрон.

Сьогодні також Німеччина оголосила ультиматум путіну.