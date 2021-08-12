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У МОЗ пояснили зменшення терміну дії "жовтого" COVID-сертифікату

Так зробили, щоб заохотити українців зробити друге щеплення. Втім, чимало українців не поспішають робити другу дозу
В Україні термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів, раніше він був чинним 120 днів. У МОЗ пояснили, чому так зробили.
У МОЗ пояснили зменшення терміну дії "жовтого" COVID-сертифікату Фото: МОЗ

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись його слова в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, так зробили, щоб заохотити українців зробити друге щеплення. Кузін зазначив, що повноцінний імунітет формується лише після двох щепленнь. Втім, чимало українців не поспішають робити другу дозу.

"Скорочення терміну дії "жовтого" сертифікату покликаний заохотити людей зробити друге щеплення для повноцінного захисту", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що із 6 грудня карантинні правила стали жорсткішими в Україні: відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, торгові центри, кав’ярні й ресторани можна лише з сертифікатом про вакцинацію проти Covid-19, довідкою про одужання або негативним тестом.

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08 12 2021 12:39
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