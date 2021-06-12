Карантин став жорсткішим для невакцинованих людей

У червоній зоні діє лише "зелений" сертифікат про повну вакцинацію терміном дії в рік, у жовтій зоні можна користуватися і "жовтим" сертифікатом про перше щеплення, який тепер діє 30 днів

Із 6 грудня карантинні правила стали жорсткішими в Україні: відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, торгові центри, кав’ярні й ресторани можна лише з сертифікатом про вакцинацію проти Covid-19, довідкою про одужання або негативним тестом.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на рішення Кабінету міністрів від 24 листопада, МОЗ

Ці правила діють і в жовтих, і в червоних зонах епідемічної небезпеки.

У червоній зоні діє лише "зелений" сертифікат про повну вакцинацію терміном дії в рік, у жовтій зоні можна користуватися і "жовтим" сертифікатом про перше щеплення, який тепер діє 30 днів.

Довідка про одужання дійсна 105 днів. ПЛР-тест чи експрес-тест діють 72 години (три доби).

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, не мають негативного тесту чи довідки про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не можуть:

брати участь у проведенні будь-яких масових заходів: культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

користуватись послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо.

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковими залишаються носіння маски і дотримання дистанції 1.5 метрів.

Бізнес має перевіряти у відвідувачів Covid-сертифікати, зчитуючи QR-код мобільним додатком "Дія". Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката про вакцинацію: чинний /нечинний.

Без перевірки та зчитування Covid-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення і отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні з 6 грудня посилюють обмеження у регіонах, що перебувають у "жовтій" зоні карантину, а також зменшують термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів про щеплення однією дозою.