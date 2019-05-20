У Мукачеві солдат загинув у позаслужбовий час: підірвався на невідомому вибуховому пристрої

"19 травня один з військовослужбовців в/ч А1556, в позаслужбовий час перебуваючи поза межами військової частини та не дотримуючись правил безпеки отримав травму від невідомого вибухового пристрою"

У Мукачеві на Закарпатті встановлюють обставини загибелі військового, який підірвався не невідомому вибуховому пристрої.

"19 травня один з військовослужбовців в/ч А1556, в позаслужбовий час перебуваючи поза межами військової частини та не дотримуючись правил безпеки отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до смерті військовослужбовця. Наразі командиром призначено службове розслідування про результати якого ми повідомимо пізніше", - повідомляє Mukachevo.net з посиланням на прес-службу військової частини А1556.

За даними видання, правоохоронці отримали інформацію від лікаря шпиталю про загиблого солдата. Попередньо лікарі вважають, що поранення військовий отримав від вибуху гранати.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.