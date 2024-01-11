У МВФ оцінюють ймовірну конфіскацію заморожених російських активів
Але організація стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.
Про це сьогодні розказала директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ.
"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн", - сказала представниця Фонду.
Джулія Козак додала, що МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів чи наслідки для міжнародної валютної системи.
"Оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн", - додала вона.
Раніше також стало відомо, що Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів.