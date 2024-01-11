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У МВФ оцінюють ймовірну конфіскацію заморожених російських активів

11 січня 2024, 21:51
У МВФ оцінюють ймовірну конфіскацію заморожених російських активів
Фото: з вільного доступу
В Міжнародному валютному фонді заявили, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти рф.

Але організація стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.

Про це сьогодні розказала директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ

"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн", - сказала представниця Фонду.

Джулія Козак додала, що МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів чи наслідки для міжнародної валютної системи. 

"Оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн", - додала вона. 

Раніше також стало відомо, що Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів.

 

РосіяМВФзаморожені кошти

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