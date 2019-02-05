У МВС розповіли про перебіг "справи другого травня"
"В кримінальному провадженні щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року щодо однієї особи, яка визнала вину у вчиненому злочині (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) винесено обвинувальний вирок. До суду направлено обвинувальні акти щодо 3 осіб", - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-служба МВС.
З 2017 року у вказаному кримінальному провадженні допитано у якості свідків 1109 осіб, проведено додаткові допити 13 потерпілих, зазначив він.
"Опрацьовано понад 1500 відео файлів, наданих ТРК та свідками, загальним об’ємом понад 2 Тб. За результатом, складено 222 протоколи огляду фото та відео матеріалів", - додав Яровий.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Продовжуються огляди і систематизація відео файлів, встановлення свідків і очевидців та їх допити.
У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення повного розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, йдеться в аналітичній записці місії, представленій у четвер в Одесі, інформує "Інтерфакс-Україна".
"ММПЛУ зі стурбованістю відзначає, що влада не зробила все необхідне для забезпечення невідкладного, незалежного і неупередженого розслідування вбивств і насильницьких смертей, що мали місце 2 травня 2014 року, і відповідного кримінального переслідування за ці дії", – йдеться в документі.
В ООН констатували, що п'ять років по тому ніхто не притягнутий до відповідальності.
Деякі кримінальні провадження, зареєстровані після цих трагічних подій, застрягли на етапі досудового розслідування, інші - на етапі судового розгляду, з чого можна припустити про відсутність з боку влади реальної зацікавленості в забезпеченні справедливості для жертв та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в записці.
У Моніторинговій місії висловили стурбованість тим, що розслідування поліцією зіткнень у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок, "може не відповідати критеріям незалежності та неупередженості, враховуючи твердження про можливу причетність правоохоронних органів до цієї справи".
Крім того, в ООН відзначають, що розслідування зіткнень в центрі міста видається вибірковим.
"З 29 осіб, яким пред'явлено звинувачення у зв'язку з вищезазначеними зіткненнями, 28 є прихильниками федералізації. У той же час, п'ять років по тому, поліція не встановила конкретних осіб, відповідальних за пожежу в Будинку профспілок", - розповіли в ММПЛУ.
Нагадаємо, в Одесі на Куликовому полі зібралися сотні людей, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічних подій 2 травня 2014 року.
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