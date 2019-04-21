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МВС заявляє, що всі недільні "мінери" - з окупованих територій

"Наразі ми маємо 562 повідомлення про порушення"
Поліція фіксує, що всі повідомлення про замінування надходять з окупованих територій.
МВС заявляє, що всі недільні "мінери" - з окупованих територій Фото: unian.ua

"Повідомлення про замінування надходять з окупованих територій. Ми готувалися до таких провокацій, тому наші вибухотехніки працюють", ‑ повідомив у неділю радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, йдеться на сайті МВС.

За його словами, зберігається приблизно однакова активність по повідомленням виборців щодо порушення виборчого законодавства, якщо порівнювати з першим туром президентських виборів.

"Наразі ми маємо 562 повідомлення про порушення, на виборах 31 березня було 522. В межах цієї динаміки розгортається активність громадян по фіксуванню порушень. Під час першого туру у нас було майже 2, 5 тисячі повідомлень про порушення. Ми розуміємо, що майже вдвічі менше повідомлень про фотографування свого бюлетеня, також вдвічі менше людей, які демонструють результати свого волевиявлення", - наголосив Варченко.

Він ще раз підкреслив, що всі виборці, які порушили закон, навіть якщо це політики чи кандидати в президенти, понесуть відповідальність.

Нагадаємо, до кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.

 
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21 04 2019 15:08
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