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У Миколаєві чоловік заховав гранату на дитячому майданчику

Жінка розповіла, що коли вона побачила, що син приніс гранату додому, то одразу відібрала запал й наказала позбутися небезпечної знахідки
На одному з дитячих майданчиків у Миколаєві виявили гранату РГД-5, яку заховав там місцевий мешканець.
У Миколаєві чоловік заховав гранату на дитячому майданчику Фото:Нацполіція

Близько 20 год 29 липня чоловік повідомив поліцію, що він знайшов гранату на дитячому майданчику по вулиці Космонавтів в Інгульському районі. На місце прибули оперативники, вибухотехніки й рятувальники. Вони вилучили корпус гранати РГД-5 з дитмайданчика, однак під час обстеження території до правоохоронців підійшла жінка, яка розповіла, що гранату туди приніс її син, а запал до гранати знаходиться в її сумці, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Жінка розповіла, що коли вона побачила, що син приніс гранату додому, то одразу відібрала запал й наказала позбутися небезпечної знахідки. "Однак, коли чоловік намагався позбутися гранати, то був помічений перехожими",  - зазначили у поліції.

Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту, допитують матір, сина та свідків. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ, за якою порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо, 13 липня на Рівненщині внаслідок вибуху загинули двоє дітей. Під час огляду цього домогосподарства правоохоронці виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів.

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