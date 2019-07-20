У Миколаєві напали на кандидата, що скаржився Зеленському
Про факт нападу в ніч на суботу Толпєкін повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УП.
"О 2:30 біля будинку стався напад на Толпєкіна", - зазначено на його сторінці.
За даними правоохоронців, заявник повідомив,що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих, вдарили потерпілого по голові і втекли.
"Зі слів постраждалого, погроз чи інших слів нападники не виказували, одразу після нападу зникли у невідомому напрямку. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб", - повідомили у поліції.
Видання "ІншеТВ" з посиланням на довірену особу кандидата Ігоря Фінкельштейна повідомляє, що Толпєкіна госпіталізовано до нейрохірургії ЛШМД.
Зазначимо, Андрій Толпєкін балотується на 128 окрузі як самовисуванець, є адвокатом і членом партії "Воля".
Як повідомляє місцеве видання "НикВести", 17 липня під час візиту до Миколаєва президента України Володимира Зеленського Толпєкін був серед активістів, яким вдалося поспілкуватися з ним і розповісти про проблеми регіону.
Нагадаємо, що головна версія загибелі Василя Мосякіна - самогубство.
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