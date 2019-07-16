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У Миколаївській області загинув кандидат у нардепи

"Головна версія - самогубство"
Головна версія загибелі Василя Мосякіна - самогубство.
У Миколаївській області загинув кандидат у нардепи Фото: opposition.org.ua

У місті Первомайськ Миколаївської області загинув кандидат у народні депутати України по 132 мажоритарному округу від партії "Опозиційний блок" Василь Мосякін, повідомляє "LB".

У пресслужбі обласної поліції повідомили, що близько 19:30 у вівторок, 16 липня, у боксі підприємства на вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням.

"Головна версія - самогубство. Поруч з тілом загиблого була мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи вистрілив собі в ділянку грудей", - ідеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що на Одещині поліція викрила мережу підкупу виборців для нардепа з "Відродження".

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16 07 2019 21:23
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