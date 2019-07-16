На Одещині поліція викрила мережу підкупу виборців для нардепа з "Відродження"
"Встановлено, що злочинна схема діяла ймовірно на користь кандидата у народні депутати до Верховної Ради Віталія Барвіненка", – повідомила Національна поліція, йдеться в "УП".
"В день виборів громадянам необхідно було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненка і фото викласти в месенджер", – зазначили слідчі.
Зловмисники вели агітацію, формували списки та розподіляли кошти у місті Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровському, Татарбунарському та Кілійському районах.
Барвіненко обраний в Раду по виборчому округу №141 в Одеській області, є членом групи "Партія Відродження".
За даними поліції, серед причетних осіб – голови сільських рад та особи з авторитетом серед місцевого населення.
"Поліцейські вилучили списки з прізвищами громадян, які "продали" свій голос, списки із зазначенням грошових коштів. Також вилучено телефони з перепискою між учасниками злочинної групи, ноутбуки, в яких знаходиться списки "куплених" виборців, їх дані тощо", – ідеться у повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.160 Кримінального кодексу, "підкуп виборця, учасника референдуму".
Нагадаємо, раніше поліцейські викрили депутата сільради у масовій смс-розсилці для дискредитації політичної партії "Голос" на Львівщині.
За даними поліції, у повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за вказану партію.
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