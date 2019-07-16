СМС-кривдником "Голосу" виявився агітатор "ЄС" Порошенка, – поліція

Поліцейські викрили депутата сільради у масовій смс-розсилці для дискредитації політичної партії "Голос" на Львівщині

За даними поліції, у повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за вказану партію.

"У рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем "Peremoga", є одним із депутатів міських сільрад Львівської області. У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку, в кількості від 5 до 25 тисяч упродовж місяця", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Демедюк, йдеться в "УП" з посиланням на сайт поліції.

Очільник кіберполіції додав, що окрім контрагітації відносно опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за політичну партію "Європейська солідарність".

"Також було встановлено, що абонентська база отримувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині", – розповів Демидюк.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, за рейтингом КМІС "Голос" не потрапляє у Раду, за неї готові проголосувати 4% респондентів.

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