СМС-кривдником "Голосу" виявився агітатор "ЄС" Порошенка, – поліція
"У рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем "Peremoga", є одним із депутатів міських сільрад Львівської області. У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку, в кількості від 5 до 25 тисяч упродовж місяця", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Демедюк, йдеться в "УП" з посиланням на сайт поліції.
Очільник кіберполіції додав, що окрім контрагітації відносно опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за політичну партію "Європейська солідарність".
"Також було встановлено, що абонентська база отримувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині", – розповів Демидюк.
Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, за рейтингом КМІС "Голос" не потрапляє у Раду, за неї готові проголосувати 4% респондентів.
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