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У НАТО попереджають про загрозу нової ядерної ракети Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про загрозу нової ядерної ракети Росії
Мова йде про мобільну ракетну систему, яка малопомітна та може досягти Берліна, Франкфурта-на-Майні і Мюнхена.
У НАТО попереджають про загрозу нової ядерної ракети Росії Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Столтенберг підкреслив, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження. інформують у "Громадське".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вважає, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", — заявив Столтенберг у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

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16 07 2019 15:48
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