У НАТО попереджають про загрозу нової ядерної ракети Росії

Мова йде про мобільну ракетну систему, яка малопомітна та може досягти Берліна, Франкфурта-на-Майні і Мюнхена.

Столтенберг підкреслив, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження. інформують у "Громадське".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вважає, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", — заявив Столтенберг у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

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