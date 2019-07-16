У НАТО попереджають про загрозу нової ядерної ракети Росії
Столтенберг підкреслив, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження. інформують у "Громадське".
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вважає, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
"В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", — заявив Столтенберг у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).
Читайте також: Вищий антикорупційний суд отримає майже чотири тисячі справ на розгляд
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев