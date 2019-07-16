Вищий антикорупційний суд отримає майже чотири тисячі справ на розгляд "Справи, які нам надійдуть, розглядатимуть всього 7 колегій. Тобто, на кожну з них - близько 500 справ"

Вищий антикорупційний суд, який почне працювати з 5 вересня, отримає на розгляд понад 3,5 тисячі справ. На їхніх розгляд однієї — потрібно буде не менше року.

Фото: 112.ua

"Справи, які нам надійдуть, розглядатимуть всього 7 колегій. Тобто, на кожну з них - близько 500 справ. Щоб провести лише підготовче засідання для кожного з них потрібно буде не менше п’яти місяців. Щоб провести друге засідання для розгляду по суті складної об’ємної справи потрібно буде ще пів року", - зазначила Федорак, повідомляє "Громадське". За її словами, судді Вищого антикорупційного суду не бояться кількості справ і готові працювати цілодобово. Утім, для їхньої ефективної роботи потрібно закони, частина з яких має почати діяти одночасно із судом - з 5-го вересня. Найбільш актуальним, на думку судді, є питання підсудності. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вживати заходів, щоб допомогти у запуску роботи Вищого антикорупційного суду.

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