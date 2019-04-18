У Миколаєві судитимуть трьох поліцейських, які вибивали зізнання в затриманого

Їх звинувачено в тортурах

Управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.

"Територіальним управлінням ДБР завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо трьох співробітників поліції і цивільної особи за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України", - повідомляє прес-секретар Генеральної прокуратури Андріц Лисенко у Facebook.

Встановлено, що 22 лютого минулого року троє поліцейських на прохання місцевого жителя, перевищуючи службові повноваження, проникли в будинок потерпілого, незаконно його затримали і доставили у відділення, де вибивали з нього зізнання в крадіжці.

Зазначають, що 17 квітня обвинувальний акт скерували для розгляду в Ленінський районний суд Миколаєва.

Підтримання державного обвинувачення в цьому провадженні доручено прокуратурі Миколаївської області.

Нагадаємо, що у пасажирському поїзді "Харків-Херсон" побилися двоє пасажирів, обох госпіталізовано з ножовими пораненнями.