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У Миколаєві терміново закрили дитячу інфекційну лікарню через руйнування фундаменту

Корпус давно в аварійному стані, але через підйом ґрунтових вод руйнування прискорилося
Миколаївську обласну дитячу інфекційну лікарню терміново закривають через аварійність приміщення. Дітей переводять в інші медичні заклади.
У Миколаєві терміново закрили дитячу інфекційну лікарню через руйнування фундаменту Фото: Sergey Shatalov

"Ми змушені терміново закрити обласну дитячу інфекційну лікарню через стрімке руйнування будівлі", - сказав голова ОДА Олексій Савченко, який взяв участь у нараді, повідомляє "Укрінформ".

Необхідність таких термінових заходів викликана тим, що протягом декількох днів стрімко прискорився процес руйнування фундаменту і несучих стін будівлі лікарні. За висновком експертизи, це сталося через підйом ґрунтових вод.

27 найменших дітей лікуватимуться в обласній дитячій клінічній лікарні, інших переведуть у дорослу інфекційну, де є відповідні умови.

Власне, стан дитячої інфекційної лікарні викликає тривогу у мешканців міста вже багато років, але цієї весни руйнівні процеси різко прискорилися.

Керівник області також дав розпорядження за 2 місяці розробити проект будівництва нового корпусу на території обласної інфекційної лікарні - для дитячого відділення. Воно повинне відкритися ще до кінця цього року.

Нагадаємо, що у  Києві стався обвал будівельних конструкцій 1-поверхової будівлі гаражів, під який потрапили люди.

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02 04 2019 18:20
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