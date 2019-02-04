У Миколаєві терміново закрили дитячу інфекційну лікарню через руйнування фундаменту
"Ми змушені терміново закрити обласну дитячу інфекційну лікарню через стрімке руйнування будівлі", - сказав голова ОДА Олексій Савченко, який взяв участь у нараді, повідомляє "Укрінформ".
Необхідність таких термінових заходів викликана тим, що протягом декількох днів стрімко прискорився процес руйнування фундаменту і несучих стін будівлі лікарні. За висновком експертизи, це сталося через підйом ґрунтових вод.
27 найменших дітей лікуватимуться в обласній дитячій клінічній лікарні, інших переведуть у дорослу інфекційну, де є відповідні умови.
Власне, стан дитячої інфекційної лікарні викликає тривогу у мешканців міста вже багато років, але цієї весни руйнівні процеси різко прискорилися.
Керівник області також дав розпорядження за 2 місяці розробити проект будівництва нового корпусу на території обласної інфекційної лікарні - для дитячого відділення. Воно повинне відкритися ще до кінця цього року.
Нагадаємо, що у Києві стався обвал будівельних конструкцій 1-поверхової будівлі гаражів, під який потрапили люди.
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