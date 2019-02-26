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У Миколаєві у ДТП загинув військовослужбовець

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди
У Миколаєві у ніч на вівторок в автопригоді загинув водій та його пасажир - військовослужбовець. Ще одна пасажирка, теж військова, травмована.
У Миколаєві у ДТП загинув військовослужбовець Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"26 лютого приблизно о 1:50 на перетині пр. Центрального та вул. Шосейна у Миколаєві водій, керуючи автомобілем Peugeot 407, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій та 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці пригоди, ще одна 32-річна пасажир, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу", - повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, призначені відповідні експертизи. Тривають слідчі дії.

Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, що в селі Нові Петрівці Київської області при спробі зупинити автомобіль водія-порушника поліцейські на службовому позашляховику здійснили ДТП.

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26 02 2019 10:37
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