У Миколаєві у ДТП загинув військовослужбовець
"26 лютого приблизно о 1:50 на перетині пр. Центрального та вул. Шосейна у Миколаєві водій, керуючи автомобілем Peugeot 407, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій та 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці пригоди, ще одна 32-річна пасажир, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу", - повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, призначені відповідні експертизи. Тривають слідчі дії.
Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Нагадаємо, що в селі Нові Петрівці Київської області при спробі зупинити автомобіль водія-порушника поліцейські на службовому позашляховику здійснили ДТП.
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