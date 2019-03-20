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У Миколаївській області знайдено застреленим голову селищної ради

Тіло чиновника знайшли в перевернутому автомобілі
Поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради в Березнегуватському районі Миколаївської області.
У Миколаївській області знайдено застреленим голову селищної ради Фото: npu.gov.ua

20 березня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в районі смт Березнегувате на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому було тіло водія з вогнепальним пораненням грудей і помпова рушниця, що належить загиблому, інформує регіональне управління поліції.

Поліцейські встановили, що загиблий - 55-річний голова селищної ради с. Маліївка в Березнегуватському районі Олександр Каверін.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції і експерти. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про надання кваліфікації.

Нагадаємо, що працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого знайшли мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними смерть потерпілого настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Але водночас у нього виявили перелом кісток носа. Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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20 03 2019 13:46
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