У Миколаївській області знайдено застреленим голову селищної ради

Поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради в Березнегуватському районі Миколаївської області.

20 березня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в районі смт Березнегувате на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому було тіло водія з вогнепальним пораненням грудей і помпова рушниця, що належить загиблому, інформує регіональне управління поліції.

Поліцейські встановили, що загиблий - 55-річний голова селищної ради с. Маліївка в Березнегуватському районі Олександр Каверін.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції і експерти. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про надання кваліфікації.