У МЗС очікують швидкого звільнення моряків після рішення трибуналу ООН
"Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу", - написала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль на своїй сторінці в Facebook.
"Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей", - додала Зеркаль.
За її словами, наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно.
"Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом", - наголосила заступник глави МЗС.
Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.
Довідка
Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.
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