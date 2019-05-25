У МЗС очікують швидкого звільнення моряків після рішення трибуналу ООН

"Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу"

Україна очікує на швидке виконання Росією рішення трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків та повернення кораблів.

"Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу", - написала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль на своїй сторінці в Facebook.

"Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей", - додала Зеркаль.

За її словами, наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно.

"Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом", - наголосила заступник глави МЗС.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.