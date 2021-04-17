НОВИНИЗатримання російськими правоохоронцями на кілька годин співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС підтвердили затримання українського консула в Росії
Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики
Фото: slovoidilo.ua
Російські правоохоронці затримали співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин, поінформував речник МЗС Олег Ніколенко у суботу, 17 квітня, передадає "Укрінформ".
"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики", - зазначив Ніколенко.
ФСБ Росії повідомило в суботу, 17 квітня, про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула Генерального консульства України Олександр Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.
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17 04 2021 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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