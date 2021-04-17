Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У МЗС підтвердили затримання українського консула в Росії

Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики
Затримання російськими правоохоронцями на кілька годин співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії.
У МЗС підтвердили затримання українського консула в Росії Фото: slovoidilo.ua
Російські правоохоронці затримали співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин, поінформував речник МЗС Олег Ніколенко у суботу, 17 квітня, передадає "Укрінформ".
 
"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики", - зазначив Ніколенко.
 
ФСБ Росії повідомило в суботу, 17 квітня, про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула Генерального консульства України Олександр Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2021 11:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.