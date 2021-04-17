У МЗС підтвердили затримання українського консула в Росії

Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики

Затримання російськими правоохоронцями на кілька годин співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Російські правоохоронці затримали співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин, поінформував речник МЗС Олег Ніколенко у суботу, 17 квітня, передадає "Укрінформ".

"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики", - зазначив Ніколенко.

ФСБ Росії повідомило в суботу, 17 квітня, про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула Генерального консульства України Олександр Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.