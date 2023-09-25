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ПОЛІТИКА

У МЗС Польщі відреагували на заяву Шольца про запровадження прикордонного контролю

25 вересня 2023, 10:01
У МЗС Польщі відреагували на заяву Шольца про запровадження прикордонного контролю
Фото: з відкритих джерел
Поляки говорять, що розслідують випадки порушень при видачі віз мігрантам.

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі та утримуватися від заяв, які шкодять взаємовідносинам двох країн. Зокрема про те, що німецький політик закликав польський уряд розслідувати повідомлення про тисячі незаконно виданих робочих віз мігрантам.

Як підкреслив міністр, останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні.

Про це повідомляє Польське радіо.

Збіґнєв Рау додав, що слова Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

Раніше урядовий уповноважений з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використовує візову проблему для політичного тиску на польську владу. За його словами, важко це оцінювати інакше, ніж тиск на Польщу під час виборчої кампанії.

Польська влада наголошує, що питання порушень у видачі віз у Польщі є випадковим і розслідується службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.

Нагадаємо, між Німеччиною і Польщею розгорівся скандал через незаконну видачу сотні тисяч робочих віз мігрантам. У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив знову ввести прикордонний контроль між країнами.

кордониШольцПольща

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