У МЗС пояснили, що буде після виключення України з "зеленого списку" ЄС
Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє "Економічна правда".
Ніколенко прокоментував інформацію ЗМІ, що ЄС цього тижня вилучить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам Євросоюзу рекомендовано знімати ковідні обмеження на в’їзд.
Ніколенко відзначив, що формально ЄС ще не ухвалив відповідне рішення. Однак у разі вилучення України зі списку дія безвізового режиму не скасовується. Натомість рішення вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби.
Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.
Ніколенко наголосив, що рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу.
Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.
"Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік", - зазначив Ніколенко.
Речник підкреслив, що вакцинація і надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн. Тому МЗС закликає громадян активно вакцинуватися заради безпечних подорожей.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу
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