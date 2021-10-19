В Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу За минулу добу захворіло - 2 660 273 особи, одужало - 2 337 194 особи, летальних випадків - 61 348

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 837 випадків; Вінницька область – 261 випадок; Волинська область – 435 випадків; Дніпропетровська область – 1203 випадки; Донецька область – 899 випадків; Житомирська область – 202 випадки; Закарпатська область – 184 випадки; Запорізька область – 1019 випадків; Івано-Франківська область – 213 випадки; Київська область – 565 випадків; Кіровоградська область – 47 випадків; Луганська область – 611 випадків; Львівська область – 959 випадків; Миколаївська область – 302 випадки; Одеська область – 1418 випадків; Полтавська область – 593 випадки; Рівненська область – 593 випадки; Сумська область – 700 випадків; Тернопільська область – 437 випадків; Харківська область – 1412 випадків; Херсонська область – 880 випадків; Хмельницька область – 301 випадок; Черкаська область – 676 випадків; Чернівецька область – 595 випадків; Чернігівська область – 237 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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