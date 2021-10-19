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В Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу

За минулу добу захворіло - 2 660 273 особи, одужало - 2 337 194 особи, летальних випадків - 61 348
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
В Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

 

м. Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадки;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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19 10 2021 09:10
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