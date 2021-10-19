В Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 837 випадків;
Вінницька область – 261 випадок;
Волинська область – 435 випадків;
Дніпропетровська область – 1203 випадки;
Донецька область – 899 випадків;
Житомирська область – 202 випадки;
Закарпатська область – 184 випадки;
Запорізька область – 1019 випадків;
Івано-Франківська область – 213 випадки;
Київська область – 565 випадків;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 611 випадків;
Львівська область – 959 випадків;
Миколаївська область – 302 випадки;
Одеська область – 1418 випадків;
Полтавська область – 593 випадки;
Рівненська область – 593 випадки;
Сумська область – 700 випадків;
Тернопільська область – 437 випадків;
Харківська область – 1412 випадків;
Херсонська область – 880 випадків;
Хмельницька область – 301 випадок;
Черкаська область – 676 випадків;
Чернівецька область – 595 випадків;
Чернігівська область – 237 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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