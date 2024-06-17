У МЗС Швейцарії розповіли про одне з найбільш дискусійних питань Саміту миру

Саміт миру у Швейцарії проходив від 15 до 16 червня.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс розповів, що найбільш складним і дискусійним на Саміті миру було обговорення проблеми продовольчої безпеки для країн Африки.

Про це очільник МЗС сказав на пресконференції за результатами першого Саміту миру в Бюргенштоку, пише OBOZ.UA.

"Можливо, це дуже особиста відповідь. Я брав участь у зустрічі щодо узгодження продовольчої безпеки. Там було дві речі, і одна була дещо очевидною. Що необхідно сказати, що це означає і як наслідки війни дуже сильно впливають на Африку. На рівень продовольчої безпеки, рівень цін на продукти харчування, голод і так далі. І африканські учасники дуже чітко сказали, що ми тут, тому що ми маємо вирішити цю проблему", - розповів Ігнаціо Кассіс.

Він додав, що друге дискусійне питання було "дуже важливе та дуже складне". Адже представники Африки хочуть вирішити проблему, щоб відновити продовольчу безпеку в своїх країнах.

"І питання, звісно, полягало в тому, чи готові ви вирішувати цю проблему в напрямку справедливого та сталого миру чи просто в напрямку миру? Ви можете просто мати мир, а можете мати сталий мир, а не просто мир", – сказав міністр.

За його словами, саме це було складне питання.

"Тому що це певна дилема в тому, що вони були, вони хочуть вирішити проблему, але вони бачать, що вони можуть вирішити свою проблему не в сенсі справедливого миру для України. І ця дилема в цій дискусії, для мене це було складне питання", - резюмував міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.