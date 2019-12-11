У "Нафтогазі" розповіли що станеться, якщо контракту з РФ не буде

У Нафтогазі наголошують, що країна готова до будь-якого вирішення питання щодо контракту, і нагадують про рекордні запаси газу у підземних сховищах України та європейських країн-партнерів

"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Завдяки успішному випуску єврооблігацій Нафтогаз винайшов додаткові кошти і створив значні запаси газу у ПСГ. 21,7 млрд куб м. - це рекордно високий рівень за останні роки...", - резюмував Коболєв.

У НАК "Нафтогаз" заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах, повідомляє "Економічна Правда".

"Ми не знаємо, скільки часу "Газпром" буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі.

Останнього разу, коли Газпром робив таку вправу - зимою 2014-2015 років, - втратив понад 5 млрд дол, за підрахунками російських аналітиків. Рішення про укладання чи не укладання угоди там приймає особа в Кремлі, і на які збитки він ладен піти, питання до нього", - підкреслив Коболєв.

Коболєв наголосив, що українська сторона буде покладатися на власні запаси, та продовжувати судові процеси з Газпромом.

"Ми ж будемо забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах, за необхідності можемо імпортувати ще за контрактами з гарантованою поставкою. І будемо продовжувати стягнення майже 3 млрд дол за завершеним арбітражем і битися ще за 12 млрд дол у поточному арбітражі.

Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України", - говорить голова Нафтогазу.

У Нафтогазі наголошують, що країна готова до будь-якого вирішення питання щодо контракту, і нагадують про рекордні запаси газу у підземних сховищах України та європейських країн-партнерів.

"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Завдяки успішному випуску єврооблігацій Нафтогаз винайшов додаткові кошти і створив значні запаси газу у ПСГ. 21,7 млрд куб м. - це рекордно високий рівень за останні роки.

Європа також підготувалась до можливих креативних ходів росіян і закачала до своїх сховищ рекордно високий рівень газу за багато років - 100 млрд куб. м

Тобто всі розуміють, що з великою вірогідністю Газпром через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію", - резюмував Коболєв.

Нагадаємо, що Росія хоче, щоб Україна пробачила $22 млрд боргу для продовження транзиту газу