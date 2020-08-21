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У нас є підприємства, які можуть виробляти вакцину від COVID-19, - Зеленський

Україна веде переговори з країнами-розробниками для поставки вакцини
В Україні є ряд лабораторій, які готові масово виробляти вакцину від коронавірусу. Це стане можливим, якщо будуть досягнуті домовленості про постачання.
У нас є підприємства, які можуть виробляти вакцину від COVID-19, - Зеленський Фото : РБК - Україна

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час візиту в Миколаївську область, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами, зараз Міністерство охорони здоров'я'я веде переговори з країнами, які є розробниками вакцини, для її поставки в Україну.

"Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків вчених - немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз ведуться переговори з країнами, які займаються винаходом вакцини.

Крім того, Зеленський додав, що виробництво вакцини в Україні покриє, як внутрішні потреби, так і забезпечить потреби та інших країн.

Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.

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21 08 2020 12:40
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