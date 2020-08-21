У нас є підприємства, які можуть виробляти вакцину від COVID-19, - Зеленський
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час візиту в Миколаївську область, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами, зараз Міністерство охорони здоров'я'я веде переговори з країнами, які є розробниками вакцини, для її поставки в Україну.
"Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків вчених - немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти", - сказав Зеленський.
Він додав, що зараз ведуться переговори з країнами, які займаються винаходом вакцини.
Крім того, Зеленський додав, що виробництво вакцини в Україні покриє, як внутрішні потреби, так і забезпечить потреби та інших країн.
Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.
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