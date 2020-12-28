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"У нас не стоїть питання відмови від відносин з МВФ" - голова НБУ

Він зазначив, що під час вибору кредитора "ти обираєш найбільш вигідні для себе умови"
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна не має на меті відмовитись від кредитних відносин з МВФ чи іншими міжнародними фінансовими інституціями.
"У нас не стоїть питання відмови від відносин з МВФ" - голова НБУ Фото: Економічна правда

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко окреслював мету повернути МВФ усі борги до 2022 року та залишити співпрацю з Фондом, повідомляє "Економічна правда".

Проте Голова НБУ Кирило Шевченко зазначив, що наразі питання відмови від відносин з МВФ не стоїть".

Він зазначив, що під час вибору кредитора "ти обираєш найбільш вигідні для себе умови". Надійність бізнесу, наприклад, якісне корпоративне управління дозволяє корпорації бути "перебірливою".

"Такий самий принцип відносин з міжнародними кредиторами. Чим краще в Україні управління, державне управління, я вже не кажу, чим краще країна працює, чим кращі в неї показники, тим більше шансів обирати між кредиторами.

Тут я скажу, що ми з паном Марченком знаходимось на одній стороні. Ми обидва зацікавлені у тому, щоб і у фіскальному і монетарному напрямку Україна залишалася стабільною країною. Але для того, щоб отримати таку картину, щоб це стало дійсністю, треба ще багато уваги приділити реальному сектору економіки".

Нагадаємо, що місія МВФ розпочне перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня

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28 12 2020 13:18
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