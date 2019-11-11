У NASA представили перший електричний літак
Зазначають, що авіапромисловість намагається зменшити викиди літаками двоокису вуглецю для боротьби зі зміною клімату, передає LB.ua.
Літак X-57 Maxwell розробляли з 2015 року. NASA також продемонструвало недавно побудований симулятор, який дозволить інженерам і пілотам відчути, як буде маневрувати готова версія Х-57, хоча літак ще в стадії розробки.
X-57 Maxwell - 4-місний літак, він має по 7 пропелерів на кожному крилі. Незважаючи на презентацію, до першого випробувального польоту цього літака залишається не менш ніж рік.
Нагадаємо, що Американське аерокосмічне агентство (NASA) перевіряє інформацію про те, що астронавтка Енн МакКлейн отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.
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