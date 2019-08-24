NASA розслідує перший в історії злочин, скоєний у космосі, - NYT
Це може бути першим злочином, вчиненим у космосі, повідомляє The New York Times.
Ексдружина астронавтки Саммер Уорден подала скаргу до Федеральної торгової комісії. При цьому сама МакКлейн, яка вже повернулася з космосу, повідомила через адвоката, що дійсно стежила за рахунками колишньої дружини - хотіла переконатися, що фінанси родини у порядку, вдається оплачувати рахунки і доглядати за дитиною, яку МакКлейн і Уорден виховували до розлучення (Уорден - біологічна мати дитини).
"Вона (МакКлейн) категорично заперечує, що зробила щось погане", - каже адвокат Расті Хардін.
Згідно з діючими на МКС правилами, які встановили США, Росія, Японія, Канада та Євросоюз, на людей і майно в космосі поширюється національне право. Відповідно, американець, який вчинив злочин у космосі, підкорятиметься американському законодавству, японець - законам Японії.
У правилах також обмовляється можливість видачі злочинця на Землю в іншу країну, якщо там вирішать притягнути до відповідальності громадянина іншої держави за злочини у космосі.
Енн МакКлейн - полковник ВПС США, вона закінчила престижну військову академію Вест-Пойнт, пролетіла понад 800 бойових годин над Іраком. У 2013 році її обрали для польоту в космос. МакКлейн провела шість місяців на борту МКС, мала брати участь у першому виході у відкритий космос команди виключно жінок-астронавток, але у NASA тоді не вистачило потрібних скафандрів.
Нагадаємо, що Американське аерокосмічне агентство (NASA) планує у 2024 році відправити на Місяць місію космонавтів, серед яких уперше в історії буде жінка.
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