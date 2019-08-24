NASA розслідує перший в історії злочин, скоєний у космосі, - NYT

Американське аерокосмічне агентство (NASA) перевіряє інформацію про те, що астронавтка Енн МакКлейн отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

Це може бути першим злочином, вчиненим у космосі, повідомляє The New York Times.

Ексдружина астронавтки Саммер Уорден подала скаргу до Федеральної торгової комісії. При цьому сама МакКлейн, яка вже повернулася з космосу, повідомила через адвоката, що дійсно стежила за рахунками колишньої дружини - хотіла переконатися, що фінанси родини у порядку, вдається оплачувати рахунки і доглядати за дитиною, яку МакКлейн і Уорден виховували до розлучення (Уорден - біологічна мати дитини).

"Вона (МакКлейн) категорично заперечує, що зробила щось погане", - каже адвокат Расті Хардін.

Згідно з діючими на МКС правилами, які встановили США, Росія, Японія, Канада та Євросоюз, на людей і майно в космосі поширюється національне право. Відповідно, американець, який вчинив злочин у космосі, підкорятиметься американському законодавству, японець - законам Японії.

У правилах також обмовляється можливість видачі злочинця на Землю в іншу країну, якщо там вирішать притягнути до відповідальності громадянина іншої держави за злочини у космосі.

Енн МакКлейн - полковник ВПС США, вона закінчила престижну військову академію Вест-Пойнт, пролетіла понад 800 бойових годин над Іраком. У 2013 році її обрали для польоту в космос. МакКлейн провела шість місяців на борту МКС, мала брати участь у першому виході у відкритий космос команди виключно жінок-астронавток, але у NASA тоді не вистачило потрібних скафандрів.

Нагадаємо, що Американське аерокосмічне агентство (NASA) планує у 2024 році відправити на Місяць місію космонавтів, серед яких уперше в історії буде жінка.