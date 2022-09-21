CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯкщо острів втратить всю свою поверхневу кригу, глобальний рівень моря підніметься на 7,5 метраПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У NASA розповіли, скільки льоду втратила Гренландія
Фото: MORTEN RASCH, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Американське космічне агентство NASA заявило, що вага найбільшого острова у світі – Гренландії - істотно знизилася через лід, що розтанув.
Про це заявив учений-кліматолог Джош Вілліс із Лабораторії реактивного руху агентства, команда якого зважувала острів за допомогою супутників, передає Forbes.
"Cупутник Grace і його наступник Grace Follow-On вимірюють втрату льоду в Гренландії з початку 2000-х років. І за цей час Гренландія втратила понад п'ять трильйонів тонн льоду", - заявив кліматолог.
Він додав, що якщо Гренландія втратить всю свою поверхневу кригу, глобальний рівень моря підніметься на 7,5 метра.
Як раніше повідомляв іPress, рівень світового океану на планеті піднімається 10-й рік поспіль, досягнувши в минулому році нового рекорду у 97 міліметрів.
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21 09 2022 16:41 МЕДІА
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