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У NASA розповіли, скільки льоду втратила Гренландія

Якщо острів втратить всю свою поверхневу кригу, глобальний рівень моря підніметься на 7,5 метра
У NASA розповіли, скільки льоду втратила Гренландія Фото: MORTEN RASCH, UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Американське космічне агентство NASA заявило, що вага найбільшого острова у світі – Гренландії - істотно знизилася через лід, що розтанув.

Про це заявив учений-кліматолог Джош Вілліс із Лабораторії реактивного руху агентства, команда якого зважувала острів за допомогою супутників, передає Forbes.

"Cупутник Grace і його наступник Grace Follow-On вимірюють втрату льоду в Гренландії з початку 2000-х років. І за цей час Гренландія втратила понад п'ять трильйонів тонн льоду", - заявив кліматолог.
 

Він додав, що якщо Гренландія втратить всю свою поверхневу кригу, глобальний рівень моря підніметься на 7,5 метра.

 
 
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21 09 2022 16:41
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