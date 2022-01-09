Концентрація парникових газів на планеті досягла історичного максимуму

Концентрація парникових газів на Землі та рівень світового океану досягли своїх історичних максимумів у 2021 році.

Про це повідомляє Укpiнформ з посиланням на звіт уряду США.

Повідомляється, зокрема, що концентрація парникових газів в атмосфері в 2021 році становила 414,7 частки на мільйон, що на 2,3 частки вище, ніж було у 2020 році.

У звіті також зазначено, що рівень світового океану на планеті піднімається 10-й рік поспіль, досягнувши в минулому році нового рекорду у 97 міліметрів над середнім рівнем світового океану за підсумками 1993 року, коли почалися супутникові вимірювання.

Крім того, минулий рік став одним з шести найтепліших за всю історію спостережень, що ведуться з середини XIX століття.

"Дані, представлені в цьому звіті, є чіткими: ми продовжуємо бачити все більш переконливі наукові докази того, що зміна клімату має глобальний вплив, і немає жодних ознак її сповільнення", - сказав Рік Спінрад, адміністратор Національного управління океанічних та атмосферних досліджень.