CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа думку кліматологів, шанси на те, що людству вдасться стримати глобальне потепління на рівні до 1,5°C, становить лише 0,1%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До кінця століття більша частина Землі може стати непридатною для життя через спеку
Фото: interfax.ru
Земля стане непридатною для життя людини набагато раніше, ніж ми розраховуємо.
Про це пише Science Alert.
Останні прогнози вчених дуже невтішні для людства — планета нагрівається і вже до кінця століття у більшості регіонів температура стане небезпечно високою.
За даними синоптиків, небезпечно спекотно більшу частину днів на рік буде в Індії, Австралії та країнах Африки на південь від Сахари. Але не варто думати, що різкі кліматичні зміни стосуватимуться лише цих регіонів — ми їх відчуємо. Наприклад, у Чикаго, за прогнозами вчених, до кінця століття відбудеться 16-кратне збільшення небезпечної спеки.
На думку кліматологів, шанси на те, що людству вдасться стримати глобальне потепління на рівні до 1,5°C, становить лише 0,1%.
Вчені вважають, що необхідних кроків потрібно вжити вже зараз. Нещодавні оцінки показують, що кожна третя смерть від спеки у світі викликана глобальним потеплінням, і з кожним роком статистика лише невблаганно зростатиме.
Під час досліджень кліматологи встановили, що вже за 30 років у тропічних регіонах небезпечний індекс спеки буде перевищено в половині днів року, а за 70 років — у більшості днів.
Як раніше повідомляв iPress, рівень води у найбільшому гірському озері України впав до історичного мінімуму через посуху.
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