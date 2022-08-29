Рівень води у найбільшому гірському озері України впав до історичного мінімуму

Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала посуха, довго не було дощу

Рівень води у найбільшому гірському озері України – Синевирі – опустився до "історичного мінімуму".

Про це "Укрінформу" розповів місцевий гід Віталій Диблюк.

"Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала посуха, довго не було дощу", – пояснює чоловік.

На острівці у центрі озера є позначка "рекордного мінімуму" рівня води, який до цього було зафіксовано влітку 2005 року. Зараз він є нижчим.

При цьому Диблюк запевняє, що Синевир не пересохне, адже озеро постійно живиться трьома гірськими струмками, які ніколи не пересихають і не замерзають.За його словами, рівень води у Синевирі коливається залежно від погодних умов. Наприклад, ранньої весни спостерігається масовий приплив води до озера через танення снігів в горах. А восени – менший, але так само потужний приплив води через дощі.

"Тому Синевир по висотам рівня води може "стрибати" 5-7 метрів вверх-вниз. Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, бо це вершина хребта, затопленого під час зсуву та утворення озера – тому від його висоти вимірюють мінімум та максимум рівня води в озері. Цьогоріч він найменший за всю фіксовану історію озера", – наголошує Диблюк.

Водночас місцевий гід прогнозує, що Синевир незабаром стане повноводнішим.

"У нас уже почалися грозові дощі, це додає води в екосистемі. А восени озеро стане більшим за рахунок сезонних дощів", – резюмує він.

Як раніше повідомляв iPress, зниження рівня води на Дунаї через посуху дозволило виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.