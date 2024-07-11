Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сильна спека ставить під загрозу виробництво пального в Європі – Bloomberg

11 липня 2024, 17:11
Сильна спека ставить під загрозу виробництво пального в Європі – Bloomberg
Фото: NASA
Європейські нафтопереробні заводи були спроектовані в шістдесятих і сімдесятих роках.
В Європі температура наближається до рівня, за якого деякі нафтопереробні заводи будуть змушені зменшити виробництво пального. Температура вже значно перевищує сезонну норму, і немає жодних ознак, що вона зміниться найближчим часом.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Так, найбільший шведський нафтопереробний завод вже заявляє, що зміна клімату ускладнює виробництво палива. У Польщі спека може незабаром перевищити межу, за якої найбільший постачальник палива в країні зможе нормально працювати на своїх нафтопереробних заводах.
 
"Європейські нафтопереробні заводи були спроектовані в шістдесятих і сімдесятих роках. З тих пір світ став гарячішим", – заявляє віце-президент з питань нафтопереробки, хімії та нафтових ринків консалтингової компанії Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер.
 
За словами журналістів, нафтопереробні заводи адаптуються, додаючи обладнання там, де це має економічний сенс, щоб продовжувати отримувати прибутки. Заводи в регіонах, які більше звикли до спекотної погоди, наприклад, на Близькому Сході, краще пристосовані до змін клімату. В Європі ж, за даними інжинірингової компанії Kent Plc, нафтопереробні заводи, будуються з розрахунком на низькі температури.
 
Зміна типів нафти, яку використовують нафтопереробні заводи континенту після війни росії в Україні, ускладнила проблему, але зараз спостерігаються ознаки поліпшення ситуації. Згідно з даними Kpler, європейські заводи, які звикли до легкої американської нафти, переробляють важчі сорти, що може допомогти їм впоратися з проблемою:
 
"Навіть якщо це не буде історичний рекорд, як минулого року, якщо це буде просто дуже спекотна погода порівняно з нормальною, ви матимете дуже схожі проблеми з минулим роком", – підкреслив аналітик Macquarie Вікас Двіведі.
 
Прогнози щодо того, наскільки нафтопереробним заводам доведеться знизити загальну швидкість переробки майже не піддаються прогнозуванню, оскільки існує дуже багато змінних: непередбачуваність погоди, кожен завод має власну конфігурацію, ідеальну сировину і вихід палива.
 
За словами колишнього директора з нафтопереробки FGE Стіва Сойєра, екстремальна спека може змусити нафтопереробний завод скоротити обсяги виробництва на 15% протягом 24 годин.
 
Однак європейські нафтопереробники не єдині, кому доводиться мати справу зі спекотною погодою. У США найбільше постраждали регіони Східного узбережжя та Середнього Заходу, де підприємства розраховані на зимовий холод, а не на літню спеку.
 
За оцінками Macquarie Group, пов'язані зі спекою перебої в роботі європейських заводів минулого року сягнули близько 1 мільйона барелів на добу – майже 10% від того, що вони зазвичай переробляють.

 

пальнеспекавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється