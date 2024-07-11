Сильна спека ставить під загрозу виробництво пального в Європі – Bloomberg

Європейські нафтопереробні заводи були спроектовані в шістдесятих і сімдесятих роках.

В Європі температура наближається до рівня, за якого деякі нафтопереробні заводи будуть змушені зменшити виробництво пального. Температура вже значно перевищує сезонну норму, і немає жодних ознак, що вона зміниться найближчим часом.

Так, найбільший шведський нафтопереробний завод вже заявляє, що зміна клімату ускладнює виробництво палива. У Польщі спека може незабаром перевищити межу, за якої найбільший постачальник палива в країні зможе нормально працювати на своїх нафтопереробних заводах.

"Європейські нафтопереробні заводи були спроектовані в шістдесятих і сімдесятих роках. З тих пір світ став гарячішим", – заявляє віце-президент з питань нафтопереробки, хімії та нафтових ринків консалтингової компанії Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер.