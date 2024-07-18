У Сербії солоне озеро Русанда пересохло вперше в історії.

Водойма знаходиться в північній провінції Воєводина.

Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі і вперше пересохло сербське озеро, як попередив метеоролог, такі хвилі спеки можуть стати більш регулярними.

Про це повідомляє Reuters.

Місцеві жителі зазначають, що у Сербії солоне озеро Русанда в північній провінції Воєводина, яке містить лікувальні грязі, пересохло вперше в історії.

"Це найнижчий рівень озера ... і воно також постраждало від цієї посухи", – розповів 72-річний житель Сава Йовкич.

У матеріалі йдеться, що у середу Інститут громадського здоров'я Сербії оголосив про небезпечні умови в 10 муніципалітетах. Днем раніше в столиці Сербії Белграді було зафіксовано найспекотніше за всю історію міста 16 липня з температурою 38,4°C.

Раніше повідомлялось, що в Європі температура наближається до рівня, за якого деякі нафтопереробні заводи будуть змушені зменшити виробництво пального. Температура вже значно перевищує сезонну норму, і немає жодних ознак, що вона зміниться найближчим часом.