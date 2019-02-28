У NASA зацікавилися залученням України до дослідження Місяця
"Джим Бріденштайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA. Наголосив на зацікавленості у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця", - заявив адміністратор NASA Джим Бріденштайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим, повідомляє у Facebook прес-служба українського дипвідомства.
Сторони відзначили позитивні приклади українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема в рамках проекту "Антарес"; обговорили співпрацю щодо дослідження космосу та активізацію двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в рамках українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.
Крім того, сторони домовилися про підготовку до підписання міжурядової угоди про співробітництво та використання космосу в мирних цілях.
"Антарес" - спільний українсько-американський проект, у рамках которого Україна виготовляла, зокрема, першу ступінь ракети-носія та вантажний супутник для Міжнародної космічної станції. NASA вже неодноразово запускало в космос ракети, створені за участі України.
Також, космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.
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