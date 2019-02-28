Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У NASA зацікавилися залученням України до дослідження Місяця

Сторони відзначили позитивні приклади українсько-американської взаємодії у космічній сфері
Національне управління США з аеронавтики і космосу (NASA) зацікавлене в залученні українських підприємств до досліджень Місяця.
У NASA зацікавилися залученням України до дослідження Місяця Фото: Itc

"Джим Бріденштайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA. Наголосив на зацікавленості у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця", - заявив адміністратор NASA Джим Бріденштайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим, повідомляє у Facebook прес-служба українського дипвідомства.

Сторони відзначили позитивні приклади українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема в рамках проекту "Антарес"; обговорили співпрацю щодо дослідження космосу та активізацію двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в рамках українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.

Крім того, сторони домовилися про підготовку до підписання міжурядової угоди про співробітництво та використання космосу в мирних цілях.

"Антарес" - спільний українсько-американський проект, у рамках которого Україна виготовляла, зокрема, першу ступінь ракети-носія та вантажний супутник для Міжнародної космічної станції. NASA вже неодноразово запускало в космос ракети, створені за участі України.

Також, космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 09:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.