У NASA зацікавилися залученням України до дослідження Місяця

Національне управління США з аеронавтики і космосу (NASA) зацікавлене в залученні українських підприємств до досліджень Місяця.

"Джим Бріденштайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA. Наголосив на зацікавленості у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця", - заявив адміністратор NASA Джим Бріденштайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим, повідомляє у Facebook прес-служба українського дипвідомства.

Сторони відзначили позитивні приклади українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема в рамках проекту "Антарес"; обговорили співпрацю щодо дослідження космосу та активізацію двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в рамках українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.

Крім того, сторони домовилися про підготовку до підписання міжурядової угоди про співробітництво та використання космосу в мирних цілях.

"Антарес" - спільний українсько-американський проект, у рамках которого Україна виготовляла, зокрема, першу ступінь ракети-носія та вантажний супутник для Міжнародної космічної станції. NASA вже неодноразово запускало в космос ракети, створені за участі України.

Також, космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.