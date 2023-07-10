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У НАТО підтвердили, що президент України приїде на саміт до Вільнюса

10 липня 2023, 16:35
У НАТО підтвердили, що президент України приїде на саміт до Вільнюса
Джерело: ua.news
Хоча наразі Офіс президента не підтвердив, чи буде Зеленський на саміті НАТО.

Гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою у понеділок, 10 липня, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Зеленський приєднається до саміту на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Також він додав, що, на його думку, цей "саміт має наблизити Україну до НАТО".

Наразі Офіс президента не підтвердив відповідну інформацію.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

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