У НАТО продовжили мандат Столтенберга на два роки

Мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який перебуває на цій посаді з 2014 року, продовжено на два роки - до вересня 2022-го.

"Союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО і забезпечення його відповідності в майбутньому", - йдеться в заяві прес-служби альянсу, повідомляє LB.ua.

Столтенберг прокоментував це рішення в Twitter.

"Вважаю за честь рішення союзників за НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря", - написав він.

Всі 29 союзних держав НАТО висловилися за продовження мандата Столтенберга. Термін його повноважень повинен був закінчитися у вересні 2020 року. Після продовження терміну колишній прем'єр-міністр Норвегії стане першим главою альянсу після німця Манфреда Вернера, який буде працювати на цій посаді більш ніж п'ять років.

Абсолютним "рекордсменом" на цій посаді був тільки екс-міністр закордонних справ Нідерландів Джозеф Лунсі, який був главою НАТО протягом 13 років.

Нагадаємо, що у Києві в 2020 році вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.