Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У НАТО продовжили мандат Столтенберга на два роки

"Вважаю за честь рішення союзників за НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря"
Мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який перебуває на цій посаді з 2014 року, продовжено на два роки - до вересня 2022-го.
У НАТО продовжили мандат Столтенберга на два роки Йєнс Столтенберг. Фото: novasmile.ru

"Союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО і забезпечення його відповідності в майбутньому", - йдеться в заяві прес-служби альянсу, повідомляє LB.ua.

Столтенберг прокоментував це рішення в Twitter.

"Вважаю за честь рішення союзників за НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря", - написав він.

Всі 29 союзних держав НАТО висловилися за продовження мандата Столтенберга. Термін його повноважень повинен був закінчитися у вересні 2020 року. Після продовження терміну колишній прем'єр-міністр Норвегії стане першим главою альянсу після німця Манфреда Вернера, який буде працювати на цій посаді більш ніж п'ять років.

Абсолютним "рекордсменом" на цій посаді був тільки екс-міністр закордонних справ Нідерландів Джозеф Лунсі, який був главою НАТО протягом 13 років.

Нагадаємо, що у Києві в 2020 році вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2019 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.