У НАТО продовжили мандат Столтенберга на два роки
"Союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО і забезпечення його відповідності в майбутньому", - йдеться в заяві прес-служби альянсу, повідомляє LB.ua.
Столтенберг прокоментував це рішення в Twitter.
"Вважаю за честь рішення союзників за НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря", - написав він.
Всі 29 союзних держав НАТО висловилися за продовження мандата Столтенберга. Термін його повноважень повинен був закінчитися у вересні 2020 року. Після продовження терміну колишній прем'єр-міністр Норвегії стане першим главою альянсу після німця Манфреда Вернера, який буде працювати на цій посаді більш ніж п'ять років.
Абсолютним "рекордсменом" на цій посаді був тільки екс-міністр закордонних справ Нідерландів Джозеф Лунсі, який був главою НАТО протягом 13 років.
Нагадаємо, що у Києві в 2020 році вперше в історії відбудеться сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу.
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