У НАТО відповіли на заяву Росії про повне припинення співпраці

У Північноатлантичному альянсі не побачили нічого нового в словах заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка про повне припинення співпраці між НАТО і Росією.

"Позиція НАТО не змінилася. Стосовно Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування і оборона при збереженні серйозного діалогу", - заява прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, повідомляє LB.ua.

Напередодні заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Росія і НАТО повністю припинили співпрацю з цивільної та військової лінії.

У відповідь на це Оана Лунгеску вказала, що в березні 2014 року Альянс в зв'язку з "агресивними діями Росії проти України повністю припинив практичне співробітництво з Росією, зберігши при цьому канали для політичного і військового діалогу", і ситуація з того часу не змінилася.

Представник альянсу нагадала, що на саміті в Брюсселі в липні 2018 року члени НАТО виключили можливість повернення до "бізнесу як завжди" доти, поки в поведінці Росії не відбудеться "явних, конструктивних змін, які продемонструють дотримання Москвою міжнародного права і її міжнародних зобов'язань".

"НАТО прихильне до діалогу з Росією з метою ясного позначення наших позицій, зниження ризиків і посилення прозорості", - вказала Лунгеску, зазначивши, що Альянс продовжує діалог з Росією на різних рівнях.

Як приклади вона привела зустріч Ради НАТО-Росія, остання з яких відбулася в січні, а також зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, остання з яких відбулася в березні 2019 року в Мюнхені.